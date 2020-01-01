Xiaomi Redmi 8A против Huawei Honor 8A Prime
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
- Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8A Prime
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
- Весит на 38 граммов меньше
- Смартфон на 6 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8A и Huawei Honor 8A Prime
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|79.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|156.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|73.5 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.2 мм
|Вес
|188 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|450 МГц
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8A +1%
181
179
Geekbench 5 (многоядерный)
834
Honor 8A Prime +19%
996
AnTuTu Benchmark 8
97261
Honor 8A Prime +9%
105716
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:56 ч.
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.232 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и батарея - выбирайте Xiaomi Redmi 8A, а если дисплей, производительность и коммуникации – то Huawei Honor 8A Prime.
Опрос
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