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Xiaomi Redmi 8A против Motorola Moto E4 Plus

Ксиаоми Редми 8А
VS
Моторола Мото Е4 Плюс
Xiaomi Redmi 8A
Motorola Moto E4 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.5-дюймового Motorola Moto E4 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • На 0.72" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 12.15% выше полезная площадь экрана
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto E4 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8A
vs
Moto E4 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 69.65%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 92.7%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 42 мс
Контрастность - 1149:1
Максимальная яркость
Redmi 8A
396 нит
Moto E4 Plus +6%
418 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 155 мм
Ширина 75.4 мм 77.5 мм
Толщина 9.4 мм 9.5 мм
Вес 188 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A +17%
81.8%
Moto E4 Plus
69.65%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Моторола Мото Е4 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek MT6737
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T720 MP2
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 32 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8A +139%
77597
Moto E4 Plus
32454
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8A
86990
Moto E4 Plus
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки - 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:56 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Motorola Moto E4 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 8A
н/д
Moto E4 Plus
85.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг 0.438 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.04 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер быстрой зарядки 10 Ватт
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8A более удачной покупкой.

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