Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 8A vs Galaxy A2 Core – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 8A против Samsung Galaxy A2 Core

Ксиаоми Редми 8А
VS
Самсунг Галакси А2 Кор
Xiaomi Redmi 8A
Samsung Galaxy A2 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5-дюймового Samsung Galaxy A2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Комплектуется на 2400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2600 мАч
  • На 1.22" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 12.88% выше полезная площадь экрана
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 23% выше плотность пикселей (270 vs 220 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Весит на 46 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8A
vs
Galaxy A2 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.22 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 68.92%
Максимальная яркость
Redmi 8A
396 нит
Galaxy A2 Core
н/д

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 141.6 мм
Ширина 75.4 мм 71 мм
Толщина 9.4 мм 9.1 мм
Вес 188 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A +19%
81.8%
Galaxy A2 Core
68.92%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Самсунг Галакси А2 Кор в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T830 MP1
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi 8A +63%
77597
Galaxy A2 Core
47523
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8A
86990
Galaxy A2 Core
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0
Оболочка UI MIUI 12 Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:56 ч. 2:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Samsung Galaxy A2 Core
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг 0.53 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 8A более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 8A и Note 8T
2. Xiaomi Redmi 8A и Samsung Galaxy A10
3. Xiaomi Redmi 8A и Huawei Honor 8A
4. Xiaomi Redmi 8A и Redmi 8
5. Xiaomi Redmi 8A и Huawei Honor 8S
6. Samsung Galaxy A2 Core и Galaxy A10
7. Samsung Galaxy A2 Core и Xiaomi Redmi 7A
8. Samsung Galaxy A2 Core и Xiaomi Redmi 6A
9. Samsung Galaxy A2 Core и Grand Prime

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях