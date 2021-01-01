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Xiaomi Redmi 8A против Samsung Galaxy M02s

Ксиаоми Редми 8А
Xiaomi Redmi 8A
VS
Самсунг Галакси М02s
Samsung Galaxy M02s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M02s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy M02s
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 273 и 178 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8A
vs
Galaxy M02s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.22 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 81.8%
Максимальная яркость
Redmi 8A
397 нит
Galaxy M02s
н/д

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 164.2 мм
Ширина 75.4 мм 75.9 мм
Толщина 9.4 мм 9.1 мм
Вес 188 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A
81.8%
Galaxy M02s
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Самсунг Галакси М02s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 506
Частота GPU 450 МГц 720 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8A
178
Galaxy M02s +53%
273
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8A
820
Galaxy M02s +21%
991
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8A +7%
95533
Galaxy M02s
89641

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:56 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Samsung Galaxy M02s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M02s. У него лучшие дисплей, производительность, камера и корпус.

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