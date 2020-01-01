Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M10s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884B. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.