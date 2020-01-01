Xiaomi Redmi 8A против Samsung Galaxy S20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 109% выше плотность пикселей (563 vs 270 PPI)
- На 105% выше максимальная яркость экрана (830 против 404 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
82
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
88
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8A и Samsung Galaxy S20
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|563 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|89.5%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|151.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|69.1 мм
|Толщина
|9.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|188 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Красный, Голубой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Частота GPU
|450 МГц
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR5
|Частота памяти
|933 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
181
Galaxy S20 +414%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
834
Galaxy S20 +232%
2767
AnTuTu Benchmark 8
97261
Galaxy S20 +433%
518148
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|-
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:56 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут)
|Да (100% за 75 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:53 ч.
Время просмотра видео
12:01 ч.
Время разговора (3G)
14:20 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.232 Вт/кг
|0.28 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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