Xiaomi Redmi 8A против Samsung Galaxy S9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 0.42" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 110% выше плотность пикселей (568 vs 270 PPI)
- На 64% выше максимальная яркость экрана (651 против 396 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.22 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|568 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|83.6%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|7 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|156.5 мм
|147.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|68.7 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8.5 мм
|Вес
|188 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Макс. частота
|2000 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Mali-G72MP18
|Частота GPU
|450 МГц
|572 МГц
|FLOPS
|~48 Гфлопс
|~658 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 400 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2,1
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:56 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2190
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.232 Вт/кг
|0.362 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S9 более удачной покупкой.
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