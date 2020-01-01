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Xiaomi Redmi 8A против Mi 10 Lite

Ксиаоми Редми 8А
Xiaomi Redmi 8A
VS
Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.57-дюймового Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Комплектуется на 840 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4160 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (610 против 404 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8A и Xiaomi Mi 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.22 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 85.1%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8A
404 нит
Mi 10 Lite +51%
610 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 163.7 мм
Ширина 75.4 мм 74.8 мм
Толщина 9.4 мм 7.9 мм
Вес 188 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Зеленый, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A
81.8%
Mi 10 Lite +4%
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Ксиаоми Ми 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 620
Частота GPU 450 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8A
181
Mi 10 Lite +241%
618
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8A
834
Mi 10 Lite +139%
1992
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8A
97261
Mi 10 Lite +231%
321634

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4160 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:56 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Да (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8A
н/д
Mi 10 Lite
14:56 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8A
н/д
Mi 10 Lite
21:35 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8A
н/д
Mi 10 Lite
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Xiaomi Mi 10 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 20

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг 0.793 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Lite более удачной покупкой.

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