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Xiaomi Redmi 8A против Mi A3

Ксиаоми Редми 8А
Xiaomi Redmi 8A
VS
Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Mi A3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (404 против 367 нит)
Причины выбрать Xiaomi Mi A3
  • Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Redmi 8A
56
Mi A3
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Redmi 8A
22
Mi A3
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Redmi 8A
85
Mi A3
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Redmi 8A
49
Mi A3
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Redmi 8A
56
Mi A3
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Redmi 8A
55
Mi A3
63

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 8A и Xiaomi Mi A3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.22 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.77%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 8A +10%
404 нит
Mi A3
367 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.5 мм 153.5 мм
Ширина 75.4 мм 71.9 мм
Толщина 9.4 мм 8.5 мм
Вес 188 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A
81.8%
Mi A3 +1%
82.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Ксиаоми Ми А3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 610
Частота GPU 450 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8A
181
Mi A3 +66%
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8A
834
Mi A3 +35%
1124
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 8A
97261
Mi A3 +80%
175514

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:56 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 8A
н/д
Mi A3
12:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi 8A
н/д
Mi A3
21:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 8A
н/д
Mi A3
30:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Xiaomi Mi A3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 1 (12 МП) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2190 6816 x 4735
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 8A
н/д
Mi A3
75 дБ
Музыка
Redmi 8A
н/д
Mi A3
75.1 дБ
Звонок
Redmi 8A
н/д
Mi A3
82.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A3 более удачной покупкой.

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