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Xiaomi Redmi 8A против Redmi 10A

Ксиаоми Редми 8А
VS
Ксиаоми Редми 10А
Xiaomi Redmi 8A
Xiaomi Redmi 10A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2019 года Xiaomi Redmi 8A с экраном 6.22" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 10A, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 179 и 130 баллов
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10A
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 8A
vs
Redmi 10A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.22 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 81.1%
Максимальная яркость
Redmi 8A
397 нит
Redmi 10A
н/д

Дизайн и корпус

Высота 156.5 мм 164.9 мм
Ширина 75.4 мм 77 мм
Толщина 9.4 мм 9 мм
Вес 188 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Да -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 8A +1%
81.8%
Redmi 10A
81.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 8А и Ксиаоми Редми 10А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 8A +38%
179
Redmi 10A
130
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 8A +75%
814
Redmi 10A
464
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 8A
101557
Redmi 10A
н/д
CPU 32840 -
GPU 14759 -
Memory 25197 -
UX 29625 -
Total score 101557 -
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12.5

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:56 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 8A vs Xiaomi Redmi 10A
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi 10A, а если производительность и автономность – то Xiaomi Redmi 8A.

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