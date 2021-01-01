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Xiaomi Redmi 9 Prime против Huawei Y5p

Ксиаоми Редми 9 Прайм
Xiaomi Redmi 9 Prime
VS
Хуавей Y5p
Huawei Y5p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 августа 2020 года Xiaomi Redmi 9 Prime с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9 Prime
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3020 мАч
  • На 1.08" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.4% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Y5p
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (505 против 402 нит)
  • Весит на 54 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.06 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9 Prime
vs
Huawei Y5p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.53 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 73.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 66 Гц
Время отклика - 36 мс
Контрастность - 3029:1
Максимальная яркость
Redmi 9 Prime
402 нит
Huawei Y5p +26%
505 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 146.5 мм
Ширина 77 мм 70.94 мм
Толщина 9.1 мм 8.35 мм
Вес 198 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9 Prime +13%
83.2%
Huawei Y5p
73.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 Прайм и Хуавей Y5p в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9 Prime +151%
362
Huawei Y5p
144
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9 Prime +59%
1335
Huawei Y5p
841
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9 Prime +118%
202075
Huawei Y5p
92554

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Нет
Время полной зарядки 3:05 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 Prime vs Huawei Y5p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9 Prime
н/д
Huawei Y5p
83.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9 Prime более удачной покупкой.

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