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Xiaomi Redmi 9 Prime против Oppo Realme 8i

Ксиаоми Редми 9 Прайм
VS
Оппо Реалми 8i
Xiaomi Redmi 9 Prime
Oppo Realme 8i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 августа 2020 года Xiaomi Redmi 9 Prime с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.6-дюймового Oppo Realme 8i, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9 Prime
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (538 против 399 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 538 и 360 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9 Prime
vs
Realme 8i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.6%
Особенности - - DCI-P3
Максимальная яркость
Redmi 9 Prime
399 нит
Realme 8i +35%
538 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.1 мм
Ширина 77 мм 75.5 мм
Толщина 9.1 мм 8.5 мм
Вес 198 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9 Prime
83.2%
Realme 8i +2%
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 Прайм и Оппо Реалми 8i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9 Prime
360
Realme 8i +49%
538
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9 Prime
1308
Realme 8i +43%
1868
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9 Prime
221001
Realme 8i +52%
336460
CPU 73002 98570
GPU 37735 76840
Memory 46714 70017
UX 64513 94023
Total score 221001 336460
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1086
PCMark 3.0 score - 8477
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 2:21 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9 Prime
н/д
Realme 8i
17:49 ч.
Время просмотра видео
Redmi 9 Prime
н/д
Realme 8i
13:59 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 9 Prime
н/д
Realme 8i
42:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 Prime vs Oppo Realme 8i
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8i более удачной покупкой.

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