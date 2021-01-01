Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 августа 2020 года Xiaomi Redmi 9 Prime с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.6-дюймового Oppo Realme 8i, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.