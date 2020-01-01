Xiaomi Redmi 9 Prime против Poco X3 NFC
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 августа 2020 года Xiaomi Redmi 9 Prime с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 NFC, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9 Prime
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 58% выше максимальная яркость экрана (637 против 404 нит)
- Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 9 Prime и Xiaomi Poco X3 NFC
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|84.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|165.3 мм
|Ширина
|77 мм
|76.8 мм
|Толщина
|9.1 мм
|9.4 мм
|Вес
|198 граммов
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Фиолетовый, Серый
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 470 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Adreno 618
|GPU-ядер
|2
|-
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
364
Poco X3 NFC +58%
574
Geekbench 5 (многоядерный)
1336
Poco X3 NFC +33%
1777
AnTuTu Benchmark 8
202502
Poco X3 NFC +44%
291185
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu (#205 и #136)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|20.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:05 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 80 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:06 ч.
Время просмотра видео
14:09 ч.
Время разговора (3G)
31:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|4 (64 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|15
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.558 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.986 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.
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