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Xiaomi Redmi 9 против Google Pixel 6a

48 из 100
Xiaomi Redmi 9
VS
68 из 100
Google Pixel 6a
Xiaomi Redmi 9
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 610 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 105% выше максимальная яркость экрана (876 против 427 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.53 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1100 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 96.9%
ШИМ (PWM) 500 Гц 240 Гц
Время отклика 35 мс 3 мс
Контрастность 710:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9
427 нит
Pixel 6a +105%
876 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 152.2 мм
Ширина 77 мм 71.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 198 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9
83.2%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 9 и Google Pixel 6a в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Google Tensor
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Частота GPU 950 МГц 848 МГц
FLOPS ~91.2 Гфлопс ~2170.9 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9
361
Pixel 6a +192%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9
1327
Pixel 6a +118%
2896
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9
218624
Pixel 6a +206%
669148
CPU 73253 176343
GPU 36316 266794
Memory 39388 87532
UX 67606 136295
Total score 218624 669148
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9
664
Pixel 6a +833%
6194
Пиковая температура корпуса 47 °C 41.4 °C
Stability 98% 56%
Graphics test 3 FPS 37 FPS
Graphics score 664 6194
PCMark 3.0
Redmi 9
8396
Pixel 6a +17%
9859
Web score 7336 6176
Video editing 5477 5805
Photo editing 19529 17969
Data manipulation 6252 9423
Writing score 9105 15433
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 Stock Android
Размер системы из коробки 13 ГБ 14.3 ГБ

Батарея

Объем 5020 мАч 4410 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:11 ч. 10:54 ч.
Просмотр видео 13:39 ч. 16:44 ч.
Игры 05:25 ч. 06:05 ч.
Режим ожидания 116 ч. 91 ч.
Общая автономность
Redmi 9 +2%
32:52 ч.
Pixel 6a
32:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 114°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi 9
н/д
Pixel 6a
133
Качество видео
Redmi 9
н/д
Pixel 6a
126
Итоговая оценка камеры
Redmi 9
н/д
Pixel 6a
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.7 дБ
Pixel 6a +4%
87.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года Май 2022 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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