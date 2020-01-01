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Xiaomi Redmi 9 против Huawei Honor 20S

Ксиаоми Редми 9
Xiaomi Redmi 9
VS
Хуавей Хонор 20S
Huawei Honor 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • Комплектуется на 1680 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3340 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 20S
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (498 против 420 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 39 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Redmi 9
vs
Honor 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 710:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9
420 нит
Honor 20S +19%
498 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 152.9 мм
Ширина 77 мм 72.7 мм
Толщина 9.1 мм 7.4 мм
Вес 198 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9
83.2%
Honor 20S +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 и Хуавей Хонор 20S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9 +7%
357
Honor 20S
333
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9
1302
Honor 20S +7%
1391
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9 +19%
201282
Honor 20S
169173

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 Magic 2.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9
16:49 ч.
Honor 20S
н/д
Время просмотра видео
Redmi 9
15:36 ч.
Honor 20S
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 9
31:05 ч.
Honor 20S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Huawei Honor 20S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.1 дБ
Honor 20S
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9, а если производительность, камера, коммуникации и корпус – то Huawei Honor 20S.

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