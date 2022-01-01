Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.