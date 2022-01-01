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Xiaomi Redmi 9 против Huawei Honor 50

Ксиаоми Редми 9
VS
Хуавей Хонор 50
Xiaomi Redmi 9
Huawei Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • Комплектуется на 720 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (742 против 425 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.53 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 89.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 100%
ШИМ (PWM) 500 Гц 120 Гц
Время отклика 35 мс 2.4 мс
Контрастность 710:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi 9
425 нит
Honor 50 +75%
742 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 160 мм
Ширина 77 мм 73.8 мм
Толщина 9.1 мм 7.8 мм
Вес 198 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Белый, Черный, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9
83.2%
Honor 50 +8%
89.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 и Хуавей Хонор 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9
356
Honor 50 +119%
780
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9
1302
Honor 50 +127%
2959
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9
221529
Honor 50 +131%
511649
CPU 72166 160022
GPU 37094 156981
Memory 46201 78639
UX 66932 116871
Total score 221529 511649
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9
663
Honor 50 +278%
2505
Stability 98% 99%
Graphics test 3 FPS 15 FPS
Graphics score 663 2505
PCMark 3.0 score 8522 11962
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Edition Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 13 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 13:39 ч. 15:11 ч.
Игры 05:36 ч. 05:34 ч.
Режим ожидания 116 ч. 116 ч.
Общая автономность
Redmi 9
33:05 ч.
Honor 50 +4%
34:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Huawei Honor 50
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.7 дБ
Honor 50 +11%
92.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.

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