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Xiaomi Redmi 9 против Nokia G20

Ксиаоми Редми 9
VS
Нокиа G20
Xiaomi Redmi 9
Nokia G20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.52-дюймового Nokia G20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 353 и 175 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia G20
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9
vs
Nokia G20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 710:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9
421 нит
Nokia G20
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.9 мм
Ширина 77 мм 76 мм
Толщина 9.1 мм 9.2 мм
Вес 198 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Грозовое небо, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9 +2%
83.2%
Nokia G20
81.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 и Нокиа G20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 950 МГц 680 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9 +102%
353
Nokia G20
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9 +33%
1307
Nokia G20
986
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9
183771
Nokia G20
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Нет
Время полной зарядки 3:05 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9
16:49 ч.
Nokia G20
н/д
Время просмотра видео
Redmi 9
15:36 ч.
Nokia G20
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 9
31:05 ч.
Nokia G20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Nokia G20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
- 5 МП
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.7 дБ
Nokia G20
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9, а если камера – то Nokia G20.

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