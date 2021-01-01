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Xiaomi Redmi 9 против Oppo Realme 8s 5G

Ксиаоми Редми 9
VS
Оппо Реалми 8S 5G
Xiaomi Redmi 9
Oppo Realme 8s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8s 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (603 против 434 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 364 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9
vs
Realme 8s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 710:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9
434 нит
Realme 8s 5G +39%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 162.5 мм
Ширина 77 мм 74.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.5 мм
Вес 198 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9
83.2%
Realme 8s 5G +1%
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 и Оппо Реалми 8S 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9
364
Realme 8s 5G +76%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9
1323
Realme 8s 5G +95%
2580
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9
186506
Realme 8s 5G
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да
Время полной зарядки 3:05 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9
16:49 ч.
Realme 8s 5G
н/д
Время просмотра видео
Redmi 9
15:36 ч.
Realme 8s 5G
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 9
31:05 ч.
Realme 8s 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Oppo Realme 8s 5G
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет -
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.7 дБ
Realme 8s 5G
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 8s 5G более удачной покупкой.

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