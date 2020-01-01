Xiaomi Redmi 9 против Samsung Galaxy A51
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
- На 52% лучшая автономность (131 vs 86 часов)
- Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- На 49% выше максимальная яркость экрана (636 против 427 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 26 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 9 и Samsung Galaxy A51
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
|87.4%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|158.5 мм
|Ширина
|77 мм
|73.6 мм
|Толщина
|9.1 мм
|7.9 мм
|Вес
|198 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Фиолетовый, Серый
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|2
|3
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9 +2%
363
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9 +1%
1318
1309
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9 +16%
203682
176187
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu (#202 и #247)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|3:05 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 80 минут)
|Да (40% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9 +25%
16:49 ч.
13:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi 9 +8%
15:36 ч.
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 9 +44%
31:05 ч.
21:51 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.71 Вт/кг
|0.596 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.06 Вт/кг
|1.45 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если батарея – то Xiaomi Redmi 9.
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