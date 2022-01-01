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Xiaomi Redmi 9 против Tecno Pova Neo 2

Ксиаоми Редми 9
VS
Текно Пова Нео 2
Xiaomi Redmi 9
Tecno Pova Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.82-дюймового Tecno Pova Neo 2, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • На 50% выше плотность пикселей (395 vs 263 PPI)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Pova Neo 2
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5020 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9
vs
Pova Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 710:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9
425 нит
Pova Neo 2
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 170.86 мм
Ширина 77 мм 77.79 мм
Толщина 9.1 мм 9.63 мм
Вес 198 граммов -
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9
83.2%
Pova Neo 2
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 и Текно Пова Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9
355
Pova Neo 2 +3%
367
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9
1314
Pova Neo 2 +3%
1356
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9 +4%
214879
Pova Neo 2
206499
CPU 73414 67787
GPU 33594 34717
Memory 44013 44481
UX 65802 61458
Total score 214879 206499
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9
664
Pova Neo 2
н/д
Stability 98% -
Graphics test 3 FPS -
Graphics score 664 -
PCMark 3.0 score 8453 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Edition -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Да (50% за 55 минут)
Время полной зарядки 3:05 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. -
Просмотр видео 13:39 ч. -
Игры 05:36 ч. -
Режим ожидания 116 ч. -
Общая автономность
Redmi 9
33:05 ч.
Pova Neo 2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Tecno Pova Neo 2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.7 дБ
Pova Neo 2
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Tecno Pova Neo 2, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi 9.

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