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Xiaomi Redmi 9 против Tecno Spark 8C

Ксиаоми Редми 9
VS
Текно Спарк 8С
Xiaomi Redmi 9
Tecno Spark 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.6-дюймового Tecno Spark 8C, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9
  • На 48% выше плотность пикселей (395 vs 267 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX2
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9
vs
Spark 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 83.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 35 мс -
Контрастность 710:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9
428 нит
Spark 8C
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.57 мм
Ширина 77 мм 76 мм
Толщина 9.1 мм 8.95 мм
Вес 198 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX2
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9
83.2%
Spark 8C +1%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9 и Текно Спарк 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9 +19%
360
Spark 8C
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9 +11%
1314
Spark 8C
1184
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9 +28%
218456
Spark 8C
170088
CPU 73414 60630
GPU 33594 21826
Memory 44013 38655
UX 65802 48282
Total score 218456 170088
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9 +67%
664
Spark 8C
397
Stability 98% -
Graphics test 3 FPS 2 FPS
Graphics score 664 397
PCMark 3.0 score 8459 6513
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Edition HiOS 7.6
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут) Нет
Время полной зарядки 3:05 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. -
Просмотр видео 13:39 ч. -
Игры 05:36 ч. -
Режим ожидания 116 ч. -
Общая автономность
Redmi 9
33:05 ч.
Spark 8C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9 vs Tecno Spark 8C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP -
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9
83.7 дБ
Spark 8C
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.06 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9, а если дисплей и корпус – то Tecno Spark 8C.

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