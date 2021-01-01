Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G80, против 5.84-дюймового Xiaomi Mi A2 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.