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Xiaomi Redmi 9A против Huawei Honor 10i

Ксиаоми Редми 9А
Xiaomi Redmi 9A
VS
Хуавей Хонор 10i
Huawei Honor 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (441 против 377 нит)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 269 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 138 баллов
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Honor 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9A +17%
441 нит
Honor 10i
377 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 154.8 мм
Ширина 77 мм 73.6 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 194 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A
81.1%
Honor 10i +2%
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Хуавей Хонор 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
138
Honor 10i +142%
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
469
Honor 10i +188%
1349
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9A
91454
Honor 10i +75%
160017

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Huawei Honor 10i
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1960 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
77.3 дБ
Honor 10i
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Huawei Honor 10i, а если программное обеспечение, автономность и коммуникации – то Xiaomi Redmi 9A.

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