Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.