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Xiaomi Redmi 9A против Huawei P Smart (2019)

Ксиаоми Редми 9А
Xiaomi Redmi 9A
VS
Хуавей П Смарт (2019)
Huawei P Smart (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.21-дюймового Huawei P Smart (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 269 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4 1666 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (441 против 404 нит)
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (330 и 137 баллов)
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 9A и Huawei P Smart (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 83.37%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 9A
404 нит
P Smart (2019) +9%
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.9 мм 155.2 мм
Ширина 77 мм 73.4 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 194 грамма 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A
81.1%
P Smart (2019) +3%
83.37%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Хуавей П Смарт (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1666 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
137
P Smart (2019) +141%
330
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
473
P Smart (2019) +183%
1340
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9A
91937
P Smart (2019) +68%
154566

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 2:04 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9A
н/д
P Smart (2019)
10:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi 9A
н/д
P Smart (2019)
11:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi 9A
н/д
P Smart (2019)
24:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Huawei P Smart (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi 9A
н/д
P Smart (2019)
69 дБ
Музыка
Redmi 9A
н/д
P Smart (2019)
73 дБ
Звонок
Redmi 9A
н/д
P Smart (2019)
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2020 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и батарея - выбирайте Xiaomi Redmi 9A, а если дисплей, производительность, камера и коммуникации – то Huawei P Smart (2019).

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