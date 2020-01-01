Xiaomi Redmi 9A против Huawei P40 Lite E
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
- Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (336 и 137 баллов)
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
19
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
57
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
60
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 9A и Huawei P40 Lite E
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|82.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|159.8 мм
|Ширина
|77 мм
|76.1 мм
|Толщина
|9 мм
|8.1 мм
|Вес
|194 грамма
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Серый
|Черный, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
137
P40 Lite E +145%
336
Geekbench 5 (многоядерный)
473
P40 Lite E +183%
1340
AnTuTu Benchmark 8
91937
P40 Lite E +85%
170492
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.398 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.901 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite E более удачной покупкой.
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