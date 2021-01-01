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Xiaomi Redmi 9A против Huawei Y5 (2017)

Ксиаоми Редми 9А
Xiaomi Redmi 9A
VS
Хуавей У5 (2017)
Huawei Y5 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.53" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.32% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 6
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Y5 (2017)
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Y5 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 66.78%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9A
441 нит
Y5 (2017)
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 143.8 мм
Ширина 77 мм 72 мм
Толщина 9 мм 8.3 мм
Вес 194 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A +21%
81.1%
Y5 (2017)
66.78%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Хуавей У5 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek MT6737
Макс. частота 2000 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-T720 MP2
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 733 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
138
Y5 (2017)
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
469
Y5 (2017)
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9A
91454
Y5 (2017)
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 6.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 4.1
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 2:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Huawei Y5 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1920
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
77.3 дБ
Y5 (2017)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2017 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9A более удачной покупкой.

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