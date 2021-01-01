Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.