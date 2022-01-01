Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 9A vs Hot 12 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 9A против Infinix Hot 12

Ксиаоми Редми 9А
VS
Инфиникс Хот 12
Xiaomi Redmi 9A
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.53 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9A
439 нит
Hot 12
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 170.47 мм
Ширина 77 мм 77.6 мм
Толщина 9 мм 8.32 мм
Вес 194 грамма 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A
81.1%
Hot 12 +4%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G52 MP2
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
136
Hot 12 +165%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
469
Hot 12 +174%
1285
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9A
94604
Hot 12 +164%
250202
CPU 36605 67349
GPU 12376 61522
Memory 24580 44361
UX 20429 75843
Total score 94604 250202
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced XOS 10.6
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 2:55 ч. 1:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
76.5 дБ
Hot 12
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Август 2020 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Пластиковый чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 12 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Redmi 9C против Redmi 9A
2. Redmi 10A против Redmi 9A
3. Redmi A1 против Redmi 9A
4. Galaxy A13 против Hot 12
5. Note 12 Pro против Hot 12

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры