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Xiaomi Redmi 9A против Infinix Hot 12 Play

Ксиаоми Редми 9А
VS
Инфиникс Хот 12 Play
Xiaomi Redmi 9A
Infinix Hot 12 Play

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12 Play, который имеет процессор Unisoc Tiger T610 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 12 Play
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 10 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Hot 12 Play

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.53 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 84.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9A
437 нит
Hot 12 Play
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 170.47 мм
Ширина 77 мм 77.6 мм
Толщина 9 мм 8.32 мм
Вес 194 грамма 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A
81.1%
Hot 12 Play +4%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Инфиникс Хот 12 Play в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 Unisoc Tiger T610
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 650 МГц 614 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
136
Hot 12 Play +151%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
471
Hot 12 Play +171%
1275
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9A
94616
Hot 12 Play +106%
195212
CPU 36605 66981
GPU 12376 31721
Memory 24580 39845
UX 20429 56402
Total score 94616 195212
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9A
н/д
Hot 12 Play
527
PCMark 3.0 score - 8255
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced XOS 10
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 2:55 ч. 3:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Infinix Hot 12 Play
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
76.5 дБ
Hot 12 Play
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Май 2022 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 12 Play более удачной покупкой.

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