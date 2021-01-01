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Xiaomi Redmi 9A против Nokia 1.4

Ксиаоми Редми 9А
VS
Нокиа 1.4
Xiaomi Redmi 9A
Nokia 1.4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.52-дюймового Nokia 1.4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 137 и 101 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 1.4
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Nokia 1.4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 80.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9A +7%
435 нит
Nokia 1.4
407 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 166.4 мм
Ширина 77 мм 76.7 мм
Толщина 9 мм 8.7 мм
Вес 194 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Синий, Пурпурный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A +1%
81.1%
Nokia 1.4
80.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Нокиа 1.4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 Qualcomm Snapdragon 215
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика IMG PowerVR GE8320 -
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~41.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1, 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A +36%
137
Nokia 1.4
101
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A +32%
470
Nokia 1.4
356
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9A +51%
92354
Nokia 1.4
60966

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Nokia 1.4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
76.5 дБ
Nokia 1.4
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi 9A. У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук.

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