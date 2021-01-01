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Xiaomi Redmi 9A против Oppo Realme C20

Ксиаоми Редми 9А
VS
Оппо Реалми C20
Xiaomi Redmi 9A
Oppo Realme C20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Oppo Realme C20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme C20
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 178 и 136 баллов
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Realme C20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 80.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9A
432 нит
Realme C20 +2%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 165.2 мм
Ширина 77 мм 76.4 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 194 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Серая сталь, Голубое озеро
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A
81.1%
Realme C20
80.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Оппо Реалми C20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
136
Realme C20 +31%
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
466
Realme C20 +112%
989
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9A
92681
Realme C20 +32%
121971
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Oppo Realme C20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
76.5 дБ
Realme C20
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme C20, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi 9A.

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