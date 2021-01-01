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Xiaomi Redmi 9A против Samsung Galaxy A02

Ксиаоми Редми 9А
VS
Самсунг Галакси А02
Xiaomi Redmi 9A
Samsung Galaxy A02

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02, который имеет процессор Mediatek MT6739W и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 137 и 107 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A02
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Galaxy A02

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
Время отклика 40 мс -
Контрастность 1318:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9A
435 нит
Galaxy A02
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164 мм
Ширина 77 мм 75.9 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 194 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A
81.1%
Galaxy A02 +1%
81.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Самсунг Галакси А02 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 Mediatek MT6739W
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8100
Частота GPU 650 МГц 570 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A +28%
137
Galaxy A02
107
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A +16%
470
Galaxy A02
406
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9A +64%
92354
Galaxy A02
56175

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 11 ГБ 9.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Samsung Galaxy A02
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
76.5 дБ
Galaxy A02
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг 0.65 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 9A, а если дисплей, камера и звук – то Samsung Galaxy A02.

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