Xiaomi Redmi 9A против Poco X3 NFC
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 NFC, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
- Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 44% выше максимальная яркость экрана (622 против 432 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|84.6%
|Цветовой охват sRGB
|92.9%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|2358 Гц
|Время отклика
|40 мс
|35.4 мс
|Контрастность
|1318:1
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|165.3 мм
|Ширина
|77 мм
|76.8 мм
|Толщина
|9 мм
|9.4 мм
|Вес
|194 грамма
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Серый
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Adreno 618
|Частота GPU
|650 МГц
|810 МГц
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|~486 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
136
Poco X3 NFC +313%
561
Geekbench 5 (многоядерный)
467
Poco X3 NFC +273%
1742
AnTuTu Benchmark 8
90644
Poco X3 NFC +212%
282964
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|11 ГБ
|20.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5160 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:06 ч.
Время просмотра видео
14:09 ч.
Время разговора (3G)
31:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.398 Вт/кг
|0.558 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.901 Вт/кг
|0.986 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X3 NFC более удачной покупкой.
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