Xiaomi Redmi 9A против Redmi 6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 6, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
- На 1.08" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- На 21% выше максимальная яркость экрана (441 против 363 нит)
- Тонкие рамки – на 8.18% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
- Весит на 48 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|72.92%
|Цветовой охват sRGB
|92.9%
|94.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|40 мс
|31 мс
|Контрастность
|1318:1
|704:1
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|147.5 мм
|Ширина
|77 мм
|71.5 мм
|Толщина
|9 мм
|8.3 мм
|Вес
|194 грамма
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Серый
|Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|11 ГБ
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:55 ч.
|3:05 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2592 x 1936
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.398 Вт/кг
|0.55 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.901 Вт/кг
|1.417 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9A более удачной покупкой.
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