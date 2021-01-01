Главная > Сравнение смартфонов > Redmi 9A vs Redmi 6 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi 9A против Redmi 6

Ксиаоми Редми 9А
Xiaomi Redmi 9A
VS
Ксиаоми Редми 6
Xiaomi Redmi 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9A с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 6, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9A
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.08" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (441 против 363 нит)
  • Тонкие рамки – на 8.18% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Xiaomi Redmi 6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Весит на 48 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9A
vs
Redmi 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 72.92%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% 94.3%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 40 мс 31 мс
Контрастность 1318:1 704:1
Максимальная яркость
Redmi 9A +21%
441 нит
Redmi 6
363 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 147.5 мм
Ширина 77 мм 71.5 мм
Толщина 9 мм 8.3 мм
Вес 194 грамма 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Серый Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9A +11%
81.1%
Redmi 6
72.92%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9А и Ксиаоми Редми 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9A
138
Redmi 6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9A
469
Redmi 6
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9A
91454
Redmi 6
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 11 ГБ 7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:55 ч. 3:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9A vs Xiaomi Redmi 6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2592 x 1936
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9A
77.3 дБ
Redmi 6 +1%
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Август 2020 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.398 Вт/кг 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.901 Вт/кг 1.417 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9A более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 8A и Redmi 9A
2. Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi 9A
3. Xiaomi Redmi 9 и Redmi 9A
4. Samsung Galaxy A10s и Xiaomi Redmi 9A
5. Oppo Realme C11 и Xiaomi Redmi 9A
6. Xiaomi Redmi Note 8T и Redmi 6
7. Samsung Galaxy A31 и Xiaomi Redmi 6
8. Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 6
9. Xiaomi Redmi 8 и Redmi 6
10. Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi 6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях