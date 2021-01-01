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Xiaomi Redmi 9AT против Nokia 2.4

Ксиаоми Редми 9АТ
VS
Нокиа 2.4
Xiaomi Redmi 9AT
Nokia 2.4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2020 года Xiaomi Redmi 9AT с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Nokia 2.4, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9AT
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Nokia 2.4
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (439 против 343 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 159 и 131 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9AT
vs
Nokia 2.4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 80.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.6% 94%
Время отклика 45.5 мс 35 мс
Контрастность 813:1 1712:1
Максимальная яркость
Redmi 9AT
343 нит
Nokia 2.4 +28%
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 165.9 мм
Ширина 77 мм 76.3 мм
Толщина 9 мм 8.7 мм
Вес 194 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Серый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9AT +1%
81.1%
Nokia 2.4
80.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9АТ и Нокиа 2.4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9AT
131
Nokia 2.4 +21%
159
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9AT
459
Nokia 2.4 +8%
494
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9AT
106551
Nokia 2.4 +2%
108345
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:00 ч. 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9AT vs Nokia 2.4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9AT
78.1 дБ
Nokia 2.4 +1%
78.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.78 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство на 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 9AT, а если программное обеспечение и камера – то Nokia 2.4.

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