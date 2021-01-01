Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2020 года Xiaomi Redmi 9AT с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G25, против 6.5-дюймового Nokia 2.4, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.