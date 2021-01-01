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Xiaomi Redmi 9C против Huawei Y6s

Ксиаоми Редми 9С
Xiaomi Redmi 9C
VS
Хуавей Y6s
Huawei Y6s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.09-дюймового Huawei Y6s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Y6s
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 46 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9C
vs
Huawei Y6s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 79.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
ШИМ (PWM) - 100 Гц
Время отклика - 43 мс
Контрастность - 1211:1
Максимальная яркость
Redmi 9C
402 нит
Huawei Y6s
401 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 156.3 мм
Ширина 77 мм 73.5 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 196 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C +2%
81.1%
Huawei Y6s
79.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Хуавей Y6s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 250 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C
1006
Huawei Y6s +1%
1021
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9C
112096
Huawei Y6s
111731

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:59 ч. 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Huawei Y6s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3266 x 2450
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9C
н/д
Huawei Y6s
83.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9C более удачной покупкой.

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