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Xiaomi Redmi 9C против Nokia 5.3

Ксиаоми Редми 9С
Xiaomi Redmi 9C
VS
Нокиа 5.3
Nokia 5.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
Причины выбрать Nokia 5.3
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (485 против 408 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (313 и 174 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 9C и Nokia 5.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 82.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi 9C
408 нит
Nokia 5.3 +19%
485 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.9 мм 164.3 мм
Ширина 77 мм 76.6 мм
Толщина 9 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C
81.1%
Nokia 5.3 +1%
82.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Нокиа 5.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9C
174
Nokia 5.3 +80%
313
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C
1004
Nokia 5.3 +39%
1398
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9C
110776
Nokia 5.3 +55%
171874

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:59 ч. 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Nokia 5.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 4 (13 МП + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Nokia 5.3, а если программное обеспечение и батарея – то Xiaomi Redmi 9C.

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