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Xiaomi Redmi 9C против Oppo A12

Ксиаоми Редми 9С
VS
Оппо Реалми А12
Xiaomi Redmi 9C
Oppo A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.22-дюймового Oppo A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 678 мм уже
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Oppo A12
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (452 против 403 нит)
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9C
vs
Oppo A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 82%
Максимальная яркость
Redmi 9C
403 нит
Oppo A12 +12%
452 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 1559 мм
Ширина 77 мм 755 мм
Толщина 9 мм 83 мм
Вес 196 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C
81.1%
Oppo A12 +1%
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Оппо Реалми А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9C
176
Oppo A12 +2%
179
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C
1007
Oppo A12 +1%
1022
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9C +2%
111996
Oppo A12
109352

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 6,1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:59 ч. 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Oppo A12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9C, а если производительность – то Oppo A12.

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