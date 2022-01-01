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Xiaomi Redmi 9C против Oppo Realme C25Y

Ксиаоми Редми 9С
VS
Оппо Реалми C25Y
Xiaomi Redmi 9C
Oppo Realme C25Y

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C25Y
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 344 и 173 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9C
vs
Realme C25Y

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 81.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% 92.8%
ШИМ (PWM) 17120 Гц 176 Гц
Время отклика 47 мс 37 мс
Контрастность 881:1 935:1
Максимальная яркость
Redmi 9C +4%
414 нит
Realme C25Y
399 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.5 мм
Ширина 77 мм 75 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 196 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C
81.1%
Realme C25Y +1%
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Оппо Реалми C25Y в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Unisoc T610
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 680 МГц 614 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9C
173
Realme C25Y +99%
344
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C
982
Realme C25Y +28%
1261
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9C
107003
Realme C25Y +108%
222199
CPU 34029 73473
GPU 16569 43616
Memory 26942 43837
UX 30327 62704
Total score 107003 222199
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI R
Размер системы из коробки 18 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 2:59 ч. 1:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Oppo Realme C25Y
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9C
77.7 дБ
Realme C25Y +7%
83 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C25Y более удачной покупкой.

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