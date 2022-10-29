Xiaomi Redmi 9C против Oppo Realme C30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C30
- Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 350 и 174 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
18
30
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
52
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|82.2%
|Цветовой охват sRGB
|92.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|17120 Гц
|-
|Время отклика
|47 мс
|-
|Контрастность
|881:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|164.1 мм
|Ширина
|77 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9 мм
|8.5 мм
|Вес
|196 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Зеленый
|Синий, Зеленый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Unisoc Tiger T612
|Макс. частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|680 МГц
|614 МГц
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Realme C30 +101%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
993
Realme C30 +31%
1301
|CPU
|34029
|59874
|GPU
|16569
|21805
|Memory
|26942
|45664
|UX
|30327
|52407
|Total score
|108691
|180666
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI Go
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:59 ч.
|2:55 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.355 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.729 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme C30 более удачной покупкой.
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