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Xiaomi Redmi 9C против Samsung Galaxy A04s

Ксиаоми Редми 9С
VS
Самсунг Галакси А04s
Xiaomi Redmi 9C
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9C
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 80.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% 95.1%
ШИМ (PWM) 17120 Гц Не обнаружено
Время отклика 47 мс 20 мс
Контрастность 881:1 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9C +6%
413 нит
Galaxy A04s
389 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.7 мм
Ширина 77 мм 76.7 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 196 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C
81.1%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G52 MP1
Частота GPU 680 МГц 820 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9C
173
Galaxy A04s +6%
184
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C
989
Galaxy A04s +10%
1091
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9C
107563
Galaxy A04s +38%
148356
CPU 32696 43206
GPU 16440 25138
Memory 23340 38540
UX 35240 42933
Total score 107563 148356
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9C
н/д
Galaxy A04s
508
Пиковая температура корпуса 41.5 °C 41.9 °C
Stability - 98%
Graphics test - 3 FPS
Graphics score - 508
PCMark 3.0
Redmi 9C
н/д
Galaxy A04s
5716
Web score - 5468
Video editing - 5889
Photo editing - 8306
Data manipulation - 4074
Writing score - 5674
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 12 One UI Core 5.1
Размер системы из коробки 18 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:59 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:34 ч.
Просмотр видео - 13:10 ч.
Игры - 06:35 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Redmi 9C
н/д
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9C
77.7 дБ
Galaxy A04s +1%
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Август 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A04s более удачной покупкой.

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