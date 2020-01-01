Xiaomi Redmi 9C против Samsung Galaxy A10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 0.33" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (242 и 175 баллов)
- Весит на 28 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
28
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
57
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
59
52
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi 9C и Samsung Galaxy A10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
|81.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|155.6 мм
|Ширина
|77 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9 мм
|7.9 мм
|Вес
|196 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый, Зеленый
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|680 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Galaxy A10 +38%
242
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C +16%
996
856
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9C +13%
110816
97873
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:59 ч.
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.355 Вт/кг
|0.321 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.729 Вт/кг
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9C более удачной покупкой.
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