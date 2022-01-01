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Xiaomi Redmi 9C против Redmi 10C

Ксиаоми Редми 9С
VS
Ксиаоми Редми 10С
Xiaomi Redmi 9C
Xiaomi Redmi 10C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.71-дюймового Xiaomi Redmi 10C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10C
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 379 и 175 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9C
vs
Redmi 10C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.6:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 82%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.9% -
ШИМ (PWM) 17120 Гц -
Время отклика 47 мс -
Контрастность 881:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9C
420 нит
Redmi 10C
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 169.59 мм
Ширина 77 мм 76.56 мм
Толщина 9 мм 8.29 мм
Вес 196 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Серый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C
81.1%
Redmi 10C +1%
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Ксиаоми Редми 10С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~54.4 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9C
175
Redmi 10C +117%
379
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C
995
Redmi 10C +63%
1618
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9C
108656
Redmi 10C
н/д
CPU 34029 -
GPU 16569 -
Memory 26942 -
UX 30327 -
Total score 108656 -
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 13
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 2:59 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Xiaomi Redmi 10C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет -
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9C
77.7 дБ
Redmi 10C
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 10C более удачной покупкой.

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