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Xiaomi Redmi 9C против Redmi 7A

Ксиаоми Редми 9С
Xiaomi Redmi 9C
VS
Ксиаоми Редми 7А
Xiaomi Redmi 7A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 июня 2020 года Xiaomi Redmi 9C с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 5.45-дюймового Xiaomi Redmi 7A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • На 1.08" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Xiaomi Redmi 7A
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (509 против 403 нит)
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9C
vs
Redmi 7A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1% 74.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.2%
ШИМ (PWM) - 384 Гц
Время отклика - 27 мс
Контрастность - 888:1
Максимальная яркость
Redmi 9C
403 нит
Redmi 7A +26%
509 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 146.3 мм
Ширина 77 мм 70.4 мм
Толщина 9 мм 9.5 мм
Вес 196 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Матовый синий, Матовый черный, Синий изумруд, Красный изумруд
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9C +9%
81.1%
Redmi 7A
74.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9С и Ксиаоми Редми 7А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 439
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 505
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 680 МГц 450 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9C
176
Redmi 7A +3%
182
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9C +20%
991
Redmi 7A
827
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9C +20%
110556
Redmi 7A
92439

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 6.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:59 ч. 2:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9C vs Xiaomi Redmi 7A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9C
н/д
Redmi 7A
28 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.355 Вт/кг 0.557 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.729 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9C более удачной покупкой.

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