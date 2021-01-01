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Xiaomi Redmi 9T против Huawei Honor 8A

Ксиаоми Редми 9Т
Xiaomi Redmi 9T
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi 9T с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9T
  • Комплектуется на 2980 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3020 мАч
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 40% выше плотность пикселей (395 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (538 против 395 нит)
  • Весит на 48 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9T
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
Redmi 9T
395 нит
Honor 8A +36%
538 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 156.2 мм
Ширина 77.3 мм 73.5 мм
Толщина 9.6 мм 8 мм
Вес 198 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9T +5%
83.4%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9Т и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 680 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9T +78%
315
Honor 8A
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9T +53%
1370
Honor 8A
896
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9T +61%
174801
Honor 8A
108424

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9T vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9T
н/д
Honor 8A
88.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9T более удачной покупкой.

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