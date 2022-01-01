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Xiaomi Redmi 9T против Oppo Realme C25Y

Ксиаоми Редми 9Т
VS
Оппо Реалми C25Y
Xiaomi Redmi 9T
Oppo Realme C25Y

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi 9T с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9T
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (436 против 399 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme C25Y
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 343 и 304 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9T
vs
Realme C25Y

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 81.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% 92.8%
ШИМ (PWM) 880 Гц 176 Гц
Время отклика 42 мс 37 мс
Контрастность 1868:1 935:1
Максимальная яркость
Redmi 9T +9%
436 нит
Realme C25Y
399 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 164.5 мм
Ширина 77.3 мм 75 мм
Толщина 9.6 мм 9.1 мм
Вес 198 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9T +2%
83.4%
Realme C25Y
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9Т и Оппо Реалми C25Y в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Unisoc T610
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 600 МГц 614 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9T
304
Realme C25Y +13%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9T +10%
1395
Realme C25Y
1264
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9T
193622
Realme C25Y +15%
223558
CPU 68237 73473
GPU 32729 43616
Memory 39758 43837
UX 53188 62704
Total score 193622 223558
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9T
370
Realme C25Y
н/д
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 370 -
PCMark 3.0 score 6250 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI R
Размер системы из коробки 21 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:56 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9T
19:29 ч.
Realme C25Y
н/д
Время просмотра видео
Redmi 9T
18:19 ч.
Realme C25Y
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 9T
49:03 ч.
Realme C25Y
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9T vs Oppo Realme C25Y
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9T +2%
84.6 дБ
Realme C25Y
83 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.81 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 9T более удачной покупкой.

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