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Xiaomi Redmi 9T против Poco C40

Ксиаоми Редми 9Т
VS
Ксиаоми Поко С40
Xiaomi Redmi 9T
Xiaomi Poco C40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi 9T с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.71-дюймового Xiaomi Poco C40, который имеет процессор JLQ JR510 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9T
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 268 PPI)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 306 и 155 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9T
vs
Poco C40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.71 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1650 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 82%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% -
ШИМ (PWM) 880 Гц -
Время отклика 42 мс -
Контрастность 1868:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 9T
436 нит
Poco C40
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 169.59 мм
Ширина 77.3 мм 76.56 мм
Толщина 9.6 мм 9.18 мм
Вес 198 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9T +2%
83.4%
Poco C40
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9Т и Ксиаоми Поко С40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 JLQ JR510
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 -
Размер транзистора 11 нанометров -
Графика Adreno 610 -
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~272 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9T +97%
306
Poco C40
155
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9T +87%
1392
Poco C40
743
AnTuTu Benchmark 9
Redmi 9T +50%
198645
Poco C40
132437
CPU 69124 36431
GPU 32823 22163
Memory 43460 37186
UX 54969 36684
Total score 198645 132437
3DMark Wild Life Performance
Redmi 9T
371
Poco C40
н/д
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 371 -
PCMark 3.0 score 6199 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13 for POCO
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:45 ч. -
Просмотр видео 15:38 ч. -
Игры 06:40 ч. -
Режим ожидания 182 ч. -
Общая автономность
Redmi 9T
46:45 ч.
Poco C40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9T vs Xiaomi Poco C40
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9T
84.6 дБ
Poco C40
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.81 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Redmi 9T, а если корпус – то Xiaomi Poco C40.

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