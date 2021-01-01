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Xiaomi Redmi 9T против Redmi 10

Ксиаоми Редми 9Т
VS
Ксиаоми Редми 10
Xiaomi Redmi 9T
Xiaomi Redmi 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi 9T с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Xiaomi Redmi 10, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9T
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Xiaomi Redmi 10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 9T
vs
Redmi 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 83.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.4% -
ШИМ (PWM) 880 Гц -
Время отклика 42 мс -
Контрастность 1868:1 -
Максимальная яркость
Redmi 9T
434 нит
Redmi 10
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 161.9 мм
Ширина 77.3 мм 75.5 мм
Толщина 9.6 мм 8.9 мм
Вес 198 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Серый, Оранжевый Зеленый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 9T
83.4%
Redmi 10
83.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми 9Т и Ксиаоми Редми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MC2
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi 9T
301
Redmi 10
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi 9T
1389
Redmi 10
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi 9T
185516
Redmi 10
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (50% за 79 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi 9T
19:29 ч.
Redmi 10
н/д
Время просмотра видео
Redmi 9T
18:19 ч.
Redmi 10
н/д
Время разговора (3G)
Redmi 9T
49:03 ч.
Redmi 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 9T vs Xiaomi Redmi 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 9T
84.6 дБ
Redmi 10
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.81 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (22.5)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 9T, а если дисплей и программное обеспечение – то Xiaomi Redmi 10.

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