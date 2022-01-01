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Xiaomi Redmi A1 против Nokia C2

Ксиаоми Редми А1
VS
Нокиа С2
Xiaomi Redmi A1
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
  • Комплектуется на 2200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2800 мАч
  • На 0.82" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 9.8% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C2
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi A1
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 71.6%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 154.8 мм
Ширина 76.5 мм 75.6 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 192 грамма 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi A1 +14%
81.4%
Nokia C2
71.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми А1 и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика PowerVR GE8320 -
Частота GPU 660 МГц -
FLOPS ~42.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов - 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1
162
Nokia C2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1
548
Nokia C2
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi A1 vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi A1 более удачной покупкой.

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