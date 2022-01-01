Главная > Сравнение смартфонов > Redmi A1 vs Realme C11 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi A1 против Oppo Realme C11

Ксиаоми Редми А1
VS
Оппо Реалми C11
Xiaomi Redmi A1
Oppo Realme C11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
Причины выбрать Oppo Realme C11
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Запись замедленной съемки в 90 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 180 и 162 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi A1
vs
Realme C11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 81.7%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.4 мм
Ширина 76.5 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Мятный зеленый, Перечный серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi A1
81.4%
Realme C11
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми А1 и Оппо Реалми C11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц 680 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1
162
Realme C11 +11%
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1
556
Realme C11 +79%
996
AnTuTu Benchmark 9
Redmi A1
н/д
Realme C11
123974
CPU - 38954
GPU - 16847
Memory - 26654
UX - 40547
Total score - 123974
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 12.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi A1 vs Oppo Realme C11
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 90 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi A1 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi A1 vs Redmi A1
2. Nokia C2 vs Xiaomi Redmi A1
3. Xiaomi Redmi 10C vs Redmi A1
4. Xiaomi Poco C40 vs Redmi A1
5. Oppo Realme C30 vs Xiaomi Redmi A1
6. Xiaomi Redmi 9A vs Oppo Realme C11
7. Xiaomi Redmi 9C vs Oppo Realme C11
8. Oppo Realme C25s vs Realme C11

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры