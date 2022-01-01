Xiaomi Redmi A1 против Oppo Realme Narzo 50i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 50i, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 1 год новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 162 и 126 баллов
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 50i
- Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
16
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|80.8%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|165.2 мм
|Ширина
|76.5 мм
|76.4 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Черный
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|660 МГц
|-
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|2, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1 +29%
162
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1 +17%
556
476
|CPU
|-
|30324
|GPU
|-
|15177
|Memory
|-
|30018
|UX
|-
|29587
|Total score
|-
|105864
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme Go UI
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:56 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (8 МП + 0.3 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
|- Акселерометр
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi A1 более удачной покупкой.
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