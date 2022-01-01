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Xiaomi Redmi A1 против Oppo Realme Narzo 50i

Ксиаоми Редми А1
VS
Оппо Реалми Нарзо 50i
Xiaomi Redmi A1
Oppo Realme Narzo 50i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2022 года Xiaomi Redmi A1 с экраном 6.52" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 50i, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi A1
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 162 и 126 баллов
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 50i
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi A1
vs
Realme Narzo 50i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 80.8%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 165.2 мм
Ширина 76.5 мм 76.4 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 192 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi A1 +1%
81.4%
Realme Narzo 50i
80.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми А1 и Оппо Реалми Нарзо 50i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Unisoc SC9863A
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8322
Частота GPU 660 МГц -
FLOPS ~42.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi A1 +29%
162
Realme Narzo 50i
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi A1 +17%
556
Realme Narzo 50i
476
AnTuTu Benchmark 9
Redmi A1
н/д
Realme Narzo 50i
105864
CPU - 30324
GPU - 15177
Memory - 30018
UX - 29587
Total score - 105864
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme Go UI

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi A1 vs Oppo Realme Narzo 50i
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi A1 более удачной покупкой.

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